Бенфика - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

"Горняки" проведут ответную встречу 1/16 финала в Лиссабоне.

Донецкий "Шахтер" 27 февраля проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против лиссабонской "Бенфики". Встреча пройдет на "Эштадиу да Луш".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Бенфика - Шахтер.

Первая встреча команд завершилась победой "горняков" со счетом 2:1.

Перед ответным матчем букмекеры считают "Шахтер" фаворитом на проход в следующий этап. Коэффициент на то, что в 1/8 финала пройдут "горняки" - 1,75, тогда как на "Бенфику" - 2,15.

В то же время фаворитом ответной игры является португальский клуб. На то, что "Бенфика" сможет выиграть дома, дается коэффициент 1,83, на ничью - 3,85, а на гостевую победу "Шахтера" - 4,30.

Как сообщал УНИАН, после первой встречи команд украинский футболист "Шахтера" попал в команду недели в Лиге Европы.