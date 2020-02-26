Реал - Манчестер Сити: онлайн матча Лиги чемпионов

Испанский и английский топ-клубы начали борьбу в плей-офф.

16 февраля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Манчестер Сити".

Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Реал - Манчестер Сити - 1:2

Голы: Иско, 60 - Жезус, 78, Де Брюйне, 83 (с пенальти)

Реал: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Ф. Менди, Каземиро, Вальверде, Модрич (Лукас Васкес, 84), Иско, Бензема, Винисиус (Бэйл, 75)

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Ляпорт (Фернандиньо, 33), Отаменди, Б. Менди, Родри, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Бернарду Силва (Стерлинг, 73), Жезус

Удаление: Рамос, 86

Онлайн-трансляция матча

90+4 - Финальный свисток! 1:2!

90+3 - Опасно у ворот "Сити! Мадридский Менди пришел в атаку и бил коленом - рядом со штангой.

90+1 - Стерлинг сместился к центру, но пробил прямо в руки Куртуа.

87 - Марез со штрафного решил бить низом, но просто покатил мяч в руки Куртуа.

86 - Что творится! Красная карточка Серхио Рамосу! Жезус убегал один на один, и Рамос схватил его за плечо перед штрафной. Это фол последней надежды.

84 - Лукас Васкес появился на поле вместо Модрича.

83 - ГООООЛ! "Ман Сити" забивает второй мяч и выходит вперед! 1:2 в Мадриде! Де Брюйне уверенно реализовал пенальти! За пять минут "Сити" перевернул все с ног на голову.

82 - Пенальти в ворота "Реала"! Карвахаль сбил Стерлинга, арбитр без раздумий указал на "точку".

79 - Дубль за две минуты мог оформить Жезус, но на этот раз после его удара мяч пролетел над перекладиной.

78 - ГООООЛ! "Манчестер Сити" сравнял счет - 1:1! Жезус головой замкнул навес Де Брюйне. Форвард "Сити" при этом слегка подталкивал Рамоса, но VAR не увидел нарушения в этом эпизоде.

75 - У "Реала" Бэйл поменял Винисиуса.

73 - Вместо Бернарду Силвы Стерлинг вступил в игру.

72 - Рамос пошел в атаку, но лишь угловой заработал своим ударом из пределов штрафной.

71 - Не прошел пас Иско во вратарскую на Бензема. А могло закончиться голом все.

64 - Де Брюйне пробил из-за пределов штрафной - Карвахаль принял удар на себя.

60 - ГООООЛ! "Реал" открывает счет в матче! 1:0! Цепь ошибок игроков "Сити" привела к тому, что Винисиус отдал в центр на Иско, а полузащитнику оставалось только переиграть голкипера.

57 - А вот это уже по-настоящему голевой момент! Марез получил мяч после заброса из глубины и оказался прямо перед Куртуа. Алжирец пробивал в дальний, но вратарь успел среагировать на удар.

56 - Марез обыграл Менди и бил с правой в ближний - Куртуа на месте.

55 - Винисиус бежал-бежал с мячом, отпустил его и в итоге просто упал в штрафной соперника.

53 - Желтая карточка. Модрич не успел за Марезом.

50 - Неплохо! Марез завершал контратаку "Сити" обводящим ударом, но немного не хватило точности.

48 - Желтая карточка. Вальверде прихватил Гюндогана и получил "горчичник".

46 - Начался второй тайм!

45+3 - Перерыв! 0:0.

45+2 - Едва не забил "Сити" перед перерывом! Стандарт у ворот "Реала" завершился ударом Жезуса - мяч ударился об ногу Рамоса, после чего полетел в ворота, но Каземиро остановил его и выбил!

42 - "Сити" ведет по ударам - 4:3 (в створ - 2:1).

37 - Жезус отдал пяткой на Силву, но у португальца не сложилось с хорошим ударом из центра штрафной. Куртуа спокойно завладел мячом.

33 - Травма у "Ман Сити". Ляпорт не может продолжать игру. Серьезная потеря для "Сити". Фернандиньо вышел вместо него.

31 - Суперсэйв от Эдерсона! У "Реала" наконец-то прошла навесная подача на Бензема, француз пробил головой, но голкипер успел сложиться и остановить мяч. Винисиус пытался добить, но подскользнулся.

30 - Менди сбил Модрича и теперь пропустит ответный матч. У Зинченко появился шанс сыграть.

28 - Молниеносно организовали "горожане" момент у ворот "Реала". Де Брюйне классно пропустил мяч на Мареза, сразу получил обратный пас, но в касание запустил мяч болельщикам.

25 - Марез решил пробежаться с мячом по своей штрафной под прессингом Винисиуса. Игроки "Реала" мяч у алжирца в итоге отобрали, но все же с фолом, который зафиксировал рефери.

23 - Гвардиола и Зидан не присаживаются.

21 - А вот и момент! Жезус получил классный пас в штрафную от Де Брюйне, убрал защитника, но пробил прямо в Куртуа.

20 - Перспективно развивалась атака "Сити", но Менди споткнулся и не сумел отдать хороший пас.

16 - Подключился к атаке Варан, но из-за пределов штрафной пробил очень неточно.

14 - Как Варан финтом "под себя" обыгрывал Бернарду Силву. И такое бывает.

12 - Эдерсон забрал мяч в руки после довольно банального навеса в штрафную. Совсем грустно пока.

8 - Серьезный прессинг организовал "Сити". "Реал" посопротивлялся, но все же потерял мяч в центре поля.

5 - "Реал" взял мяч под свой контроль, но приблизиться к штрафной соперника пока не удается.

2 - Уже возник полумомент у ворот "Реала". После отскока мяч оказался в ногах у Бернарду Силвы, но под его удар из пределов штрафной защитник успел подставить ногу.

1 - Матч начался!

Фото с разминки команд

Известны составы команд. Украинец Александр Зинченко не попал в заявку "Сити" на игру.

Главным арбитром этого матча назначен итальянец Даниэле Орсато.

"Реал" перед новой встречей команд вспомнил свои голы в противостояниях с "Ман Сити".

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан:

"Только потому что мы провели пару неудачных матчей, еще не значит, что у нас все из рук вон плохо. Многие команды хотели бы так же владеть мячом, как "Сити". У них много сильных сторон, и нам надо что-то им противопоставить. Мы не изменимся, а сосредоточимся на том, что хотим сделать".

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола:

"Мы должны быть сильными, должны сыграть классно, но одновременно нам необходима удача. С нашим игровым рисунком и с нашим планом на игру нужна предельная концентрация, плюс, хотелось бы немного везения".

Результаты команд в пяти последних матчах.

У "Реала" в лазарете находятся Эден Азар и Марко Асенсио, у "Ман Сити" - Лерой Сане.

"Реал" вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе. Мадридцы, набрав 11 очков, пропустили вперед ПСЖ, но обошли "Брюгге" и "Галатасарай".

"Манчестер Сити" на групповом этапе набрал 14 очков и без проблем выиграл группу с "Аталантой", "Шахтером" и загребским "Динамо".

Друг против друга "Реал" и "Ман Сити" в Лиге чемпионов ранее играли четыре раза. В сезоне 2012-2013 на групповом этапе "Реал" выиграл дома (3:2), а ответная встреча завершилась вничью (1:1). А в полуфинале сезона 2015-2016 команды забили на двоих только один гол - он был на счету "Реала".

В своих национальных первенствах и "Реал", и "Манчестер Сити" занимают вторые места. Но если "сливочные" ведут борьбу за титул, то в Англии чемпионская гонка уже по сути завершена - "горожане" отстают от "Ливерпуля" на 22 очка.

В связи с исключением из еврокубков на два года для "Ман Сити" наверняка бросит все силы на то, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов в этом году.