Шахтер дожал Десну в матче с историческим решением VAR

"Горняки" забили победный гол в компенсированное время.

В очередном поединке 19-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" принимал в Харькове черниговскую "Десну".

Читайте такжеПремьер-лига: Александрия неожиданно проиграла, Днепр-1 сыграл вничью с Карпатами (видео)

Команда Луиша Каштру одержала сложную победу со счетом 1:0.

На поединке работала система VAR, которая повлияла на исход поединка. Сначала арбитр проверил эпизод с предупреждением полузащитника "Десны" Андрея Тотовицкого. Было принято решение оставить в силе желтую карточку и не показывать красную.

На 63-й минуте Алексей Гуцуляк вывел гостей вперед, однако рефери принял решение отменить гол, так как Александр Филиппов находился в офсайде, когда отдавал результативную передачу. Это первый отмененный гол с помощью системы видеоповторов в истории украинского футбола.

Победный гол "горняки" забили на четвертой компенсированной минуте, когда Марлос замкнул передачу с фланга ударом пяткой.

"Шахтер" - "Десна" - 1:0

Голы: Марлос, 90+4

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано (Исмаили, 71), Степаненко, Патрик, Тете (Марлос, 62), Маркос Антонио (Тайсон, 62), Коноплянка, Мораес

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой, Арвеладзе, Домбровский, Картушов, Тотовицкий (Хлебас, 84), Гуцуляк (Старенький, 78), Филиппов (Будковский, 89)

Предупреждения: Картушов, Тотовицкий, Домбровский, Мостовой

Офсайд, который был зафиксирован с помощью VAR.

"Шахтер" набрал 53 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая "Динамо" на 14 пунктов. "Десна" имеет 33 очка и идет четвертой.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" эффектным голом вырвало победу в историческом для УПЛ матче.