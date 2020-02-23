Шахтер дожал Десну в матче с историческим решением VAR
В очередном поединке 19-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" принимал в Харькове черниговскую "Десну".
Читайте такжеПремьер-лига: Александрия неожиданно проиграла, Днепр-1 сыграл вничью с Карпатами (видео)
Команда Луиша Каштру одержала сложную победу со счетом 1:0.
На поединке работала система VAR, которая повлияла на исход поединка. Сначала арбитр проверил эпизод с предупреждением полузащитника "Десны" Андрея Тотовицкого. Было принято решение оставить в силе желтую карточку и не показывать красную.
На 63-й минуте Алексей Гуцуляк вывел гостей вперед, однако рефери принял решение отменить гол, так как Александр Филиппов находился в офсайде, когда отдавал результативную передачу. Это первый отмененный гол с помощью системы видеоповторов в истории украинского футбола.
Победный гол "горняки" забили на четвертой компенсированной минуте, когда Марлос замкнул передачу с фланга ударом пяткой.
"Шахтер" - "Десна" - 1:0
Голы: Марлос, 90+4
"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано (Исмаили, 71), Степаненко, Патрик, Тете (Марлос, 62), Маркос Антонио (Тайсон, 62), Коноплянка, Мораес
"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой, Арвеладзе, Домбровский, Картушов, Тотовицкий (Хлебас, 84), Гуцуляк (Старенький, 78), Филиппов (Будковский, 89)
Предупреждения: Картушов, Тотовицкий, Домбровский, Мостовой
Офсайд, который был зафиксирован с помощью VAR.
"Шахтер" набрал 53 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая "Динамо" на 14 пунктов. "Десна" имеет 33 очка и идет четвертой.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" эффектным голом вырвало победу в историческом для УПЛ матче.