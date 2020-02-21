Украинский футболист Шахтера попал в команду недели в Лиге Европы
22:36, 21 февраля 2020Футбол
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Свою версию сборной главных героев минувших матчей представил авторитетный аналитический портал.
Коваленко принес Шахтеру победу / фото: ФК Шахтер
Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко включен в символическую сборную недели в Лиге Европы по версии аналитического портала Infogol.
"Горняки" в Харькове на стадионе "Металлист" принимали португальскую "Бенфику" в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы и одержали победу со счетом 2:1.
Коваленко провел на поле весь матч и был одним из самых заметных игроков на поле. Полузащитник в итоге забил победный гол на 72-й минуте встречи.
twitter.com/InfogolApp
Ответный матч команды проведут в Лиссабоне 27 февраля.
УНИАН ранее публиковал результаты всех первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.
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