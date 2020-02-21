цей матеріал доступний українською

Украинский футболист Шахтера попал в команду недели в Лиге Европы

22:36, 21 февраля 2020
Футбол
95 0
Коваленко принес Шахтеру победу / фото: ФК Шахтер

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко включен в символическую сборную недели в Лиге Европы по версии аналитического портала Infogol.

"Горняки" в Харькове на стадионе "Металлист" принимали португальскую "Бенфику" в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы и одержали победу со счетом 2:1.

Коваленко провел на поле весь матч и был одним из самых заметных игроков на поле. Полузащитник в итоге забил победный гол на 72-й минуте встречи.

twitter.com/InfogolApp

Ответный матч команды проведут в Лиссабоне 27 февраля.

УНИАН ранее публиковал результаты всех первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter