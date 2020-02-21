Украинский футболист Шахтера попал в команду недели в Лиге Европы

Свою версию сборной главных героев минувших матчей представил авторитетный аналитический портал.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко включен в символическую сборную недели в Лиге Европы по версии аналитического портала Infogol.

"Горняки" в Харькове на стадионе "Металлист" принимали португальскую "Бенфику" в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы и одержали победу со счетом 2:1.

Коваленко провел на поле весь матч и был одним из самых заметных игроков на поле. Полузащитник в итоге забил победный гол на 72-й минуте встречи.

Ответный матч команды проведут в Лиссабоне 27 февраля.

УНИАН ранее публиковал результаты всех первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.