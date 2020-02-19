"Есть амбиции": один из лидеров Шахтера заявил о желании поиграть в другом чемпионате

Исмаили рассматривает возможность покинуть "горняков" следующим летом.

Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили заявил о том, что хотел бы попробовать свои силы в другом клубе.

Слова Исмаили приводит record.pt.

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"В феврале исполнилось семь лет, как я нахожусь в Украине. Конечно же, у меня есть амбиции поиграть в более сильном и конкурентном чемпионате", - сказал Исмаили.

Также он оценил вероятность своего возвращения в Португалию:

"В Португалии я провел три с половиной года и был счастлив, но у меня еще несколько лет по контракту здесь. Посмотрим, что произойдет в следующее трансферное окно".

Напомним, Исмаили перешел в "Шахтер" из "Браги" в 2013 году. В текущем сезоне на его счету 2 гола в 22 матчах за "горняков".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Шахтера" на правах аренды перешел в польский клуб.