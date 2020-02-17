Футболист Шахтера на правах аренды перешел в польский клуб (фото)

Богдан Бутко продолжит карьеру в Польше.

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко продолжит карьеру в составе польского "Леха".

Об этом сообщают пресс-службы обоих клубов.

Бутко будет выступать за "Лех" на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона 2019-2020.

"Это новая глава в моей карьере, и я хотел бы проявить себя как можно лучше. Пришел сюда не только играть, но и выигрывать трофеи. Это важный период для меня, так как я хотел бы поехать со сборной Украины на Евро-2020", - сказал Бутко.

Bohdan Butko został piłkarzem Lecha Poznań 🔵⚪️ Prawy obrońca został wypożyczony do Kolejorza z mistrza swojego kraju, Szachtara Donieck. Witamy na pokładzie! 🚂https://t.co/RwhfVKmLxupic.twitter.com/LIB0W9TjZ2 — Lech Poznań (@LechPoznan) February 17, 2020

29-летний Бутко три предыдущих сезона провел в "Шахтере". На его счету 64 матча за клуб.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в "Шахтере" отреагировали на желание Тайсона покинуть клуб.