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Футболист Шахтера на правах аренды перешел в польский клуб (фото)

17:47, 17 февраля 2020
Футбол
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Богдан Бутко будет играть за Лех до конца сезона / фото: lechpoznan.pl

Об этом сообщают пресс-службы обоих клубов.

Бутко будет выступать за "Лех" на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона 2019-2020.

"Это новая глава в моей карьере, и я хотел бы проявить себя как можно лучше. Пришел сюда не только играть, но и выигрывать трофеи. Это важный период для меня, так как я хотел бы поехать со сборной Украины на Евро-2020", - сказал Бутко.

29-летний Бутко три предыдущих сезона провел в "Шахтере". На его счету 64 матча за клуб.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в "Шахтере" отреагировали на желание Тайсона покинуть клуб.

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