Матч Шахтер - Бенфика обслужит британская бригада арбитров

Назначение на игру получил Бобби Мэдден.

Главным арбитром первого матча 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и португальской "Бенфикой" в Харькове назначен шотландец Бобби Мэдден.

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Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Бенфика.

Помогать ему будут соотечественники Дуглас Росс и Дэвид Рум. Четвертый судья - Дон Робертсон, а с системой VAR будут работать Пол Тирни и Уильям Коллам.

41-летний рефери работал на матче сборной Украины против Сербии (2:2) в квалификации Евро-2020 и назначил пенальти в ворота команды Андрея Шевченко. Ранее Мэдден также судил еврокубковые поединки "Днепра", "Металлиста" и "Шахтера". "Горняки" в группе Лиги Европы сезона-2009/10 встречались с "Партизаном" (4:1).

Матч на ОСК "Металлист" пройдет 20 февраля. Начало - в 19.55.

Стоит отметить, что "Шахтер" - единственный представитель украинского футбола, который сумел выйти в еврокубковую весну. "Горняки" заняли третье место в группе Лиги чемпионов, благодаря чему продолжили борьбу в ЛЕ.

УНИАН ранее публиковал прогноз букмекеров на матч "Шахтер" - "Бенфика".