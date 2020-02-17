Лацио обыграл Интер в матче лидеров чемпионата Италии (видео)

Миланский гранд проиграл "Лацио" и опустился на третью строчку в таблице.

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Лацио" в Риме обыграл "Интер". Встреча завершилась победой римлян со счетом 2:1.

"Интер" вышел вперед на 44-й минуте встречи - Эшли Янг удачно сыграл на добивании.

В дебюте второго тайма Чиро Иммобиле заработал и реализовал пенальти, а на 69-й минуте Сергей Милинкович-Савич принес "Лацио" победу, добавив мяч в сетку.

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"Интер", у которого осталось 54 очка, после этого поражения опустился на третье место в таблице Серии А. "Лацио" (56 очков) удалось подняться на вторую строчку, от "Ювентуса" команда Симоне Индзаги отстает лишь на 1 очко.

"Лацио" - "Интер" - 2:1

Голы: Иммобиле, 50 (пен.), Милинкович-Савич, 69 - Янг, 44

"Лацио": Стракоша, Фелипе, Ачерби, Раду, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди, 80), Луис Альберто, Хони (Лаццари, 63), Иммобиле, Кайседо (Корреа, 63).

"Интер": Паделли, Годин (Санчес, 86), де Врей, Шкриниар, Кандрева (Мозес, 77), Весино, Брозович (Эриксен, 77), Барелла, Янг, Р. Лукаку, Мартинес.

Видеообзор матча опубликовал официальный аккаунт Серии А в YouTube.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Интер" потерпел неожиданное поражение в Кубке Италии.