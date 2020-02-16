Украинский форвард голом с пенальти помог одержать победу турецкому клубу (видео)

Евгений Селезнев продолжает забивать за турецкий "Бурсаспор".

Украинский нападающий Евгений Селезнев отличился голом за "Бурсаспор" в матче второго турецкого дивизиона против "Адана Демирспор".

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На 37-й минуте встречи Селезнев реализовал пенальти и сделал счет 2:0. После удара украинца с "точки" голкипер "Адана Демирспор" коснулся мяча, но все же не спас свою команду.

Встреча в итоге завершилась победой "Бурсаспора" со счетом 2:1.

На счету Селезнева теперь 10 голов и 1 ассист в 20 матчах за "Бурсаспор" во всех турнирах в текущем сезоне.

УНИАН также сообщал о том, что украинский футболист забил победный гол в матче лидеров чемпионата Венгрии.