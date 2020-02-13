Испанские фанаты оскорбляли Зозулю на матче Реала

Фанаты обзывали украинского футболиста на поединке испанской Ла Лиги.

В Испании был зафиксирован очередной эпизод оскорбительных скандирований на трибунах в адрес украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули.

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Об этом сообщает AS.

Это произошло на поединке 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Осасуна" принимала мадридский "Реал" и уступила со счетом 1:4.

Болельщики на трибунах называли Зозулю нацистом, что было зафиксировано официально. Ла Лига отправила письменную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию.

Кроме того, несколько сотен фанатов "Осасуны" выкрикивали пожелания смерти в адрес капитана "Реала" Серхио Рамоса, а также бросили в него зажигалку.

Напомним, 15 декабря прошлого года матч испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван из-за оскорблений в адрес Зозули со стороны фанатов "Райо", которые назвали украинца "Е****м нацистом".

УНИАН ранее сообщал о том, что фанаты "Райо Вальекано" устроили шествие с оскорблениями в адрес Зозули.