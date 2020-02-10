Нигерийский новичок Динамо отличился эффектным голом (видео)
Новичок киевского "Динамо" Бенито забил красивый гол в составе молодежной команды клуба.
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"Динамо" U-21 встречалось с латвийской "Валмиерой" и одержало победу со счетом 4:1.
21-летний нигериец вышел на замену на 72-й минуте, а уже спустя несколько минут с острого угла установил окончательный счет красивым ударом "парашютом" - мяч оказался за шиворотом у голкипера.
Видео опубликовал официальный YouTube-канал "Динамо".
Бенито подписал контракт с вице-чемпионом Украины 7 февраля. Новичок "Динамо" может сыграть на обоих флангах атаки, а также в центре нападения. Наиболее привычной для него позицией является правый фланг.
Прошлой командой нигерийца был российский "Тамбов".
УНИАН ранее сообщал о том, что новичок-легионер "Динамо" Ибрагим Каргбо не сможет выступать за команду в этом сезоне.