Нигерийский новичок Динамо отличился эффектным голом (видео)

Для Бенито это первый результативный удар в составе украинского клуба.

Новичок киевского "Динамо" Бенито забил красивый гол в составе молодежной команды клуба.

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"Динамо" U-21 встречалось с латвийской "Валмиерой" и одержало победу со счетом 4:1.

21-летний нигериец вышел на замену на 72-й минуте, а уже спустя несколько минут с острого угла установил окончательный счет красивым ударом "парашютом" - мяч оказался за шиворотом у голкипера.

Видео опубликовал официальный YouTube-канал "Динамо".

Бенито подписал контракт с вице-чемпионом Украины 7 февраля. Новичок "Динамо" может сыграть на обоих флангах атаки, а также в центре нападения. Наиболее привычной для него позицией является правый фланг.

Прошлой командой нигерийца был российский "Тамбов".

УНИАН ранее сообщал о том, что новичок-легионер "Динамо" Ибрагим Каргбо не сможет выступать за команду в этом сезоне.