"Незачем гневить Бога": в Шахтере отреагировали на желание Тайсона покинуть клуб

"Горняки" не собираются идти на поводу у одного игрока.

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин высказал позицию клуба относительно ситуации с будущим Тайсона, который неоднократно намекал на свое желание уйти.

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Функционера цитирует footballua.tv.

"Те сообщения, которые он оставляет в соцсетях, двойственны. Порой непонятно, к чему они вообще относятся. У нас есть контракт с ним. В контракте есть прописная сумма, за сколько мы его отпустим. Это было известно агентам и всем сопряженным людям очень давно. Поэтому, если бы за него готовы были заплатить эту сумму, никаких вопросов и разговоров не было бы. Если потенциальные клубы не готовы платить, то на этом все заканчивается.

Тайсон получает солидную, серьезную зарплату, поэтому, скажем так, гневить Бога ему незачем здесь. Условия у него прекрасные со всех сторон. Поэтому контракт нужно выполнять и играть", - заявил Палкин.

Напомним, прошлым летом Тайсоном интересовались "Милан" и "Рома". Бразилец публично просил "Шахтер" отпустить его, однако "горняки" не приняли предложение о трансфере.

Во время зимней паузы полузащитник был лишен капитанской повязки, которая перешла голкиперу Андрею Пятову.

Как сообщал УНИАН, ранее Тайсон заявил, что не будет продлевать действующий контракт с "Шахтером".