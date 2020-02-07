Динамо объявило о подписании контракта с нигерийским футболистом (фото)

Бенито долго не мог оформить визу, но наконец-то приехал в Киев.

Новичком киевского "Динамо" стал 21-летний нигерийский нападающий Бенито.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Контракт подписан на четыре с половиной года - до июня 2023 года.

Бенито уже прошел медобследование и в ближайшее время присоединится к "Динамо" на сборе в Турции. В составе киевского клуба нигериец будет выступать в футболке под №77.

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Новичок "Динамо" может сыграть на обоих флангах атаки, а также в центре нападения. Наиболее привычной для него позицией является правый фланг.

Отметим, что Бенито должен был подписать контракт с "Динамо" еще в январе, но не смог присоединиться к команде на первом тренировочном сборе из-за проблем с оформлением украинской визы.

Ранее Бенито выступал за "Саксан" (Молдова), "Локомотив" Ташкент (Узбекистан), "Луч" Минск (Беларусь) и "Тамбов" (Россия).

Комментируя свой трансфер, Бенито заявил, что много слышал о "Динамо", поэтому "счастлив подписать контракт с этой командой".

Также нигериец выразил уверенность в том, что быстро адаптируется в Украине:

"Я играл в русскоязычных странах, поэтому адаптация должна пройти для меня быстрее. Я не очень хорошо говорю по-русски, но понимаю язык и могу общаться на бытовом уровне. Думаю, это поможет легче влиться в коллектив".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что новичок-легионер "Динамо" Ибрагим Каргбо не сможет выступать за команду в этом сезоне.