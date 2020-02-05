Есть еще один рекорд: норвежский форвард-вундеркинд забил за Боруссию в четвертом матче подряд (видео)

На счету Эрлинга Холанда уже восемь голов в четырех матчах за дортмундцев.

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд вновь отличился результативной игрой в составе дортмундской "Боруссии".

Холанд отличился голом в матче 1/8 Кубка Германии против "Вердера". Нападающий вышел на замену сразу после перерыва, а на 67-й минуте отправил мяч в сетку, подставив ногу.

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Как сообщает Opta Franz в Twitter, таким образом, Холанд стал первым в истории футболистом, которому удалось забить 8 мячей в первых четырех матчах в составе клуба из Бундеслиги.

Интересно, что Холанд еще ни разу не отыграл за "Боруссию" полный матч. Он трижды выходил на замену и один раз был заменен во втором тайме. В своем дебютном матче за дортмундцев Холанд оформил хет-трик, а затем дважды делал дубль.

Добавим, что гол норвежца в этот раз не помог "Боруссии" победить. Дортмундцы уступили со счетом 2:3 и покинули Кубок Германии.

УНИАН также сообщал о том, что футболист "Барселоны" стал самым молодым автором дубля в чемпионате Испании.