"Это болезненный вопрос": футболист Динамо верит, что клуб сможет вернуть былую славу

Никита Бурда назвал "большой трагедией" то, что "Динамо" давно не побеждало в чемпионате.

Защитник Никита Бурда прокомментировал спад "Динамо" в последние годы, а также выразил уверенность в том, что киевскому клубу удастся вернуться на былой уровень.

Об этом Бурда сказал в интервью kp.ua.

"Почему у "Динамо" такой продолжительный спад? Это болезненный вопрос, на который сложно ответить. Мы три года не можем победить в чемпионате. Это большая трагедия! В этом сезоне дела идут еще хуже. Но я не сомневаюсь, что все наладится и весной вы увидите уже другое "Динамо", - сказал Бурда.

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Защитник считает, что если не нынешний состав, то следующее поколение "Динамо" добьется успеха:

"Конечно, верю в возрождение былой славы "Динамо". Мы все этого хотим. И поверьте, все делаем для этого. Или вы думаете, мы не переживаем за текущее положение? "Динамо" - такой клуб, где футболисты постоянно меняются. Не получится у нас, значит придет новое поколение, и у них все выйдет".

Напомним, Бурда получил серьезную травму в сентябре и в ближайшее время не сможет помочь "Динамо".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что нападающий "Динамо" рассказал о сложных отношениях с экс-тренером команды Александром Хацкевичем.