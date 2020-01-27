Установил рекорд и показал фокус: Зинченко пересек историческую отметку подписчиков в Instagram (видео)
Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко набрал 1 миллион подписчиков в Instagram.
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Это рекордная отметка среди всех украинских футболистов, которые зарегистрированы в данной соцсети. Ближайший "преследователь" - вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка, у которого 478 тысяч подписчиков. У Андрея Ярмоленко из "Вест Хэма" - 275 тысяч.
Среди всех украинских спортсменов Зинченко находится на втором месте после чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко, у которого 1,7 миллиона фолловеров. В топ-3 входит еще один боксер Александр Усик - 897 тысяч.
В честь 1 миллиона подписчиков игрок "Ман Сити" опубликовал видео, на котором демонстрирует "фокус" с футболкой английского клуба.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Зинченко сыграл 10 матчей и не отметился результативными действиями.
УНИАН ранее сообщал о том, что Зинченко помог "Ман Сити" одержать выездную победу в матче АПЛ.