Принял участие в разгроме: игрок сборной Украины заработал пенальти в матче чемпионата Италии

Евгений Шахов удачно вышел на замену.

Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов помог итальянскому "Лечче" одержать победу в очередном поединке Серии А.

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Игру 22 тура против "Торино" 29-летний футболист начал в запасе. На 72-й минуте Шахов вышел на замену при счете 3:0.

На 78-й минуте украинец сумел заработать пенальти, который реализовал Джанлука Лападула, установив окончательный счет - 4:0.

Всего в нынешнем сезоне Серии А Шахов провел уже 12 матчей и отдал две результативные передачи.

"Лечче" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 19 очков.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский футболист забил гол в Бельгии на первой минуте матча.