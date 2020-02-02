Принял участие в разгроме: игрок сборной Украины заработал пенальти в матче чемпионата Италии
21:20, 02 февраля 2020Футбол
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Евгений Шахов удачно вышел на замену.
Команда Шахова борется за выживание / фото: twitter.com/officialuslecce
Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов помог итальянскому "Лечче" одержать победу в очередном поединке Серии А.
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Игру 22 тура против "Торино" 29-летний футболист начал в запасе. На 72-й минуте Шахов вышел на замену при счете 3:0.
На 78-й минуте украинец сумел заработать пенальти, который реализовал Джанлука Лападула, установив окончательный счет - 4:0.
Всего в нынешнем сезоне Серии А Шахов провел уже 12 матчей и отдал две результативные передачи.
"Лечче" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 19 очков.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинский футболист забил гол в Бельгии на первой минуте матча.
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