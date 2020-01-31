Отдали в аренду: Динамо избавилось от легионера

Жерсон Родригес вторую половину сезона проведет в Турции.

Нападающий киевского Динамо сборной Люксембурга Жерсон Родригес продолжит карьеру в турецком клубе "Анкарагюджю".

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

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Родригес будет выступать за клуб из Анкары на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2019-2020.

Родригес перешел в "Динамо" в августе прошлого года. Форвард провел за киевский клуб 12 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами.

В декабре Родригес был переведен в дубль "Динамо" - по данным СМИ, из-за нарушений дисциплины. В январе форвард не полетел с первой командой на сборы в Турцию.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что новичок-легионер не сможет выступать за "Динамо" в текущем сезоне из-за нарушения регламента ФИФА.