Отдали в аренду: Динамо избавилось от легионера
21:59, 31 января 2020Футбол
135 0
Жерсон Родригес вторую половину сезона проведет в Турции.
На счету Жерсона Родригеса 2 гола в 12 матчах за Динамо / фото: ФК Динамо Киев
Нападающий киевского Динамо сборной Люксембурга Жерсон Родригес продолжит карьеру в турецком клубе "Анкарагюджю".
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Читайте также"Я не пью литрами": легионера Динамо возмутили слухи о его разгульном образе жизни
Родригес будет выступать за клуб из Анкары на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2019-2020.
Родригес перешел в "Динамо" в августе прошлого года. Форвард провел за киевский клуб 12 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами.
В декабре Родригес был переведен в дубль "Динамо" - по данным СМИ, из-за нарушений дисциплины. В январе форвард не полетел с первой командой на сборы в Турцию.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что новичок-легионер не сможет выступать за "Динамо" в текущем сезоне из-за нарушения регламента ФИФА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter