Процесс затягивается: тренер Вест Хэма назвал сроки возвращения Ярмоленко после травмы

Восстановление украинца еще далеко от завершения.

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, когда стоит ждать возвращения украинского полузащитника Андрея Ярмоленко, а также двух его одноклубников.

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Специалиста цитирует пресс-служба клуба.

"У Фелипе Андерсона проблемы со спиной, из-за которых он пропустит около месяца. Майкл Антонио почти набрал оптимальную форму, но не выйдет на поле в следующей игре. Андрей Ярмоленко пропустит три недели из-за повреждения бедра", - отметил Мойес.

Напомним, Ярмоленко получил травму задней поверхности бедра и не появляется на поле с 14 декабря. Сообщалось, что в худшем случае он вернется на поле уже к началу февраля, но теперь его восстановление затягивается.

В текущем сезоне на счету Ярмоленко 3 гола и 1 ассист в 15 матчах АПЛ.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Вест Хэм" готов продать Ярмоленко.