Бразильский легионер досрочно вернулся в Шахтер из аренды
21:14, 19 января 2020Футбол
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Вингер Фернандо первую половину сезона провел в Португалии.
Фернандо играл только за молодежный состав Спортинга / фото: sporting.pt
Бразильский нападающий Фернандо Педро вернулся в "Шахтер" из лиссабонского "Спортинга".
Об этом сообщает A Bola.
Арендное соглашение изначально было рассчитано до конца текущего сезона. По данным источника, "Шахтер" вернул игрока по собственной инициативе.
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За время, проведенное в "Спортинге" 20-летний Фернандо ни разу не попадал в заявку первой команды. Из-за травм бразилец лишь в декабре впервые вышел на поле в составе команды U-23.
Всего за молодежный состав Фернандо провел 6 матчей, в которых забил 1 гол.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-защитник сборной Украины оказался не нужен "Шахтеру".
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