Бразильский легионер досрочно вернулся в Шахтер из аренды

Вингер Фернандо первую половину сезона провел в Португалии.

Бразильский нападающий Фернандо Педро вернулся в "Шахтер" из лиссабонского "Спортинга".

Об этом сообщает A Bola.

Арендное соглашение изначально было рассчитано до конца текущего сезона. По данным источника, "Шахтер" вернул игрока по собственной инициативе.

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За время, проведенное в "Спортинге" 20-летний Фернандо ни разу не попадал в заявку первой команды. Из-за травм бразилец лишь в декабре впервые вышел на поле в составе команды U-23.

Всего за молодежный состав Фернандо провел 6 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-защитник сборной Украины оказался не нужен "Шахтеру".