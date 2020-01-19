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Бразильский легионер досрочно вернулся в Шахтер из аренды

21:14, 19 января 2020
Футбол
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Фернандо играл только за молодежный состав Спортинга / фото: sporting.pt

Об этом сообщает A Bola.

Арендное соглашение изначально было рассчитано до конца текущего сезона. По данным источника, "Шахтер" вернул игрока по собственной инициативе.

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За время, проведенное в "Спортинге" 20-летний Фернандо ни разу не попадал в заявку первой команды. Из-за травм бразилец лишь в декабре впервые вышел на поле в составе команды U-23.

Всего за молодежный состав Фернандо провел 6 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-защитник сборной Украины оказался не нужен "Шахтеру".

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