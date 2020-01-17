Испанская полиция арестовала российскую модель за клевету в адрес футболиста Милана

Девушка пыталась обвинить футболиста в изнасиловании.

Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву, которая обвиняется в клевете в адрес футболиста "Милана" Тео Эрнандесла после закрытия дела об изнасиловании.

Об этом сообщает Marca.

Девушка еще в 2017-м году заявила, что Эрнандес, выступая тогда за "Реал", изнасиловал ее на парковке одного из ночных клубов Марбельи, а затем выбросил из автомобиля.

Затем стала доступна видеозапись с камер наблюдения, где было видно, что пара вместе вернулась в клуб и никакого насилия не было. Кремлева начала утверждать, что Эрнандес накачал ее наркотиками, но экспертиза это не подтвердила.

В итоге апелляция россиянка была отклонена еще в январе прошлого года, а теперь сама модель может получить тюремный срок. Полиция провела арест, возбудив дело за клевету и дачу ложных показаний.

УНИАН в прошлом году также сообщал, что с Криштиану Роналду сняли подозрения по делу об изнасиловании.