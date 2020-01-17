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Испанская полиция арестовала российскую модель за клевету в адрес футболиста Милана

12:15, 17 января 2020
Футбол
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Эрнандес на момент отношений с Кремлевой играл за Реал / фото: twitter.com/acmilan

Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву, которая обвиняется в клевете в адрес футболиста "Милана" Тео Эрнандесла после закрытия дела об изнасиловании.

Об этом сообщает Marca.

Девушка еще в 2017-м году заявила, что Эрнандес, выступая тогда за "Реал", изнасиловал ее на парковке одного из ночных клубов Марбельи, а затем выбросил из автомобиля.

Затем стала доступна видеозапись с камер наблюдения, где было видно, что пара вместе вернулась в клуб и никакого насилия не было. Кремлева начала утверждать, что Эрнандес накачал ее наркотиками, но экспертиза это не подтвердила.

В итоге апелляция россиянка была отклонена еще в январе прошлого года, а теперь сама модель может получить тюремный срок. Полиция провела арест, возбудив дело за клевету и дачу ложных показаний.

🧡💙

Публикация от LK 🇪🇸🇷🇺 (@luisa.kremleva)

УНИАН в прошлом году также сообщал, что с Криштиану Роналду сняли подозрения по делу об изнасиловании.

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