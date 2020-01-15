Динамо провело первую тренировку на сборе в Турции (видео)

Вице-чемпионы Украины начали подготовку к весенней части сезона.

Футболисты киевского "Динамо" на сборе в Турции начали подготовку ко второй части сезона.

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15 января динамовцы прибыли в турецкий Белек и уже успели провести первую тренировку.

"На первую вечернюю тренировку в Турции динамовцы Киева вышли бодрые и улыбающиеся", - отметила пресс-служба киевского клуба.

Видео было опубликовано на официальном канале "Динамо" в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, кто полетел с "Динамо" на тренировочный сбор. Всего в Турцию отправилось 29 игроков.