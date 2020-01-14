Перфоманс ультрас Динамо вошел в тройку лучших в мире по итогам 2019 года (видео)

Фанаты устроили выступление в пляжной тематике.

Шоу от фан-сектора киевского "Динамо" заняло третье место в голосовании за лучший перфоманс болельщиков по итогам 2019 года в мире.

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Итоги подвел портал ultras-tifo.net.

"Пляжная шиза" от украинских болельщиков уступила по креативности только шоу от фанатов венгерского "Ференцвароша" и марокканской "Раджи".

Болельщики киевлян на домашнем матче с "Шахтером" (1:2) 10 августа напомнили дончанам о победе в Одессе в игре за Суперкубок Украины, которая состоялась ранее.

"Геть із пляжу - ми тут ляжем", - гласила надпись на красочном баннере. Также фанаты подбрасывали в воздух надувные мячи и даже пляжные матрасы.

Видео выступления ультрас опубликовано на YouTube-канале Ultras Dynamo Kyiv TV.

После 18 туров "Шахтер" опережает "Динамо" на 14 очков в турнирной таблице УПЛ.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" не возьмет на сбор Беседина и двух легионеров.