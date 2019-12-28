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У Карпат есть проблемы с выплатами зарплаты - СМИ

15:00, 28 декабря 2019
Футбол
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Зарплату получили только иностранцы / фото: ФК Карпаты

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Об этом сообщает FootBoom.

По информации портала, футболисты не получают деньги уже 2,5 месяца. Перед отпуском руководство львовского клуба рассчиталось только с легионерами.

Кроме того, для игроков отсутствует система премиальных. Ранее в СМИ сообщалось, что зарплатная ведомость клуба составляет три миллиона гривень.

После 18 туров "Карпаты" занимают последнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Отставание от "Ворсклы" составляет три очка.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ворскла" выиграла у "Карпат" битву аутсайдеров.

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Теги: #Карпаты#УПЛ - Украинская Премьер-Лига