У Карпат есть проблемы с выплатами зарплаты - СМИ
15:00, 28 декабря 2019Футбол
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Деньги перед отпуском получили только легионеры.
Зарплату получили только иностранцы / фото: ФК Карпаты
У львовских "Карпат" в последние месяцы есть проблемы с выплатами зарплаты.
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Об этом сообщает FootBoom.
По информации портала, футболисты не получают деньги уже 2,5 месяца. Перед отпуском руководство львовского клуба рассчиталось только с легионерами.
Кроме того, для игроков отсутствует система премиальных. Ранее в СМИ сообщалось, что зарплатная ведомость клуба составляет три миллиона гривень.
После 18 туров "Карпаты" занимают последнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Отставание от "Ворсклы" составляет три очка.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Ворскла" выиграла у "Карпат" битву аутсайдеров.
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