Контракт на шесть месяцев: в СМИ назвали следующий клуб Ибрагимовича

Форвард намерен вернуться в итальянский футбол.

Известный шведский бомбардир Златан Ибрагимович, последним клубом которого был "Лос-Анджелес Гэлакси" в США, близок к возвращению в европейских футбол.

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Об этом сообщил сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 38-летний нападающий дал согласие на подписание контракта с "Миланом". Речь идет о краткосрочной сделке на шесть месяцев до июня 2020 года с возможностью пролонгировать сотрудничество.

В минувшем сезоне чемпионата MLS Ибра провел 31 матч, забил 31 гол и отдал 8 ассистов. Златан уже выступал за "Милан" в 2010-2012 годах.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ибрагимович поздравил фанатов с Рождеством, показав средний палец.