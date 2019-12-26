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Серия А включила гол Малиновского в список лучших по итогам декабря (видео)

10:30, 26 декабря 2019
Футбол
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Малиновский забил Вероне / фото: twitter.com/atalanta_bc

Лига опубликовала подборку голов на своем официальном YouTube-канале.

7 декабря "Аталанта" принимала "Верону" и одержала победу со счетом 3:2. Малиновский отличился голом на 44-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной.

В нынешнем сезоне на счету украинского хавбека 21 матч, 3 гола и 2 ассиста за "Аталанту" во всех турнирах. 

УНИАН ранее сообщал о том, что Малиновский принял участие в рождественском поздравлении "Аталанты".

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Теги: #серия А#Руслан Малиновский#Аталанта