Серия А включила гол Малиновского в список лучших по итогам декабря (видео)

Украинец отметился красивым ударом с дальней дистанции.

Итальянская Серия A включила гол украинца Руслана Малиновского в список лучших по итогам декабрьских матчей.

Лига опубликовала подборку голов на своем официальном YouTube-канале.

7 декабря "Аталанта" принимала "Верону" и одержала победу со счетом 3:2. Малиновский отличился голом на 44-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной.

В нынешнем сезоне на счету украинского хавбека 21 матч, 3 гола и 2 ассиста за "Аталанту" во всех турнирах.

УНИАН ранее сообщал о том, что Малиновский принял участие в рождественском поздравлении "Аталанты".