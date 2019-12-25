Разгром сборной Бразилии возглавил рейтинг лучших футбольных матчей десятилетия (видео)

В топ-10 рейтинга - сразу пять матчей с участием "Барселоны".

Портал FourFourTwo составил рейтинг 50 лучших матчей десятилетия - с 2010-го по конец 2019 года.

Первое место в рейтинге, который представлен на fourfourtwo.com, занял матч 1/2 финала чемпионата мира-2014 между сборными Бразилии и Германии, который завершился разгромной победой немцев со счетом 7:1.

На втором месте расположился матч чемпионата Англии 2011-2012 между "Манчестер Сити" и "Куинз Парк Рейнджерс". В той встрече "горожане" едва не упустили чемпионский титул. На 90-й минуте матча "Сити" проигрывал со счетом 1:2, но за пять добавленных ко второму тайму минут вырвал победу и стал чемпионом.

На третьем месте в рейтинге - матч испанской Ла Лиги сезона 2010-2011, в котором "Барселона" со счетом 5:0 уничтожила "Реал", захватив лидерство в турнире.

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Топ-10 рейтинга лучших матчей десятилетия

10. "Челси" - "Тоттенхэм" - 2:2 (АПЛ 2015/2016)

9. "Ньюкасл" - "Арсенал" - 4:4 (АПЛ 2010/2011)

8. "Барселона" - "Интер" - 1:0 (Лига чемпионов 2009/2010)

7. "Барселона" - "Челси" - 2:2 (Лига чемпионов 2011/2012)

6. "Ливерпуль" - "Боруссия" Д - 4:3 (Лига Европы 2015/2016)

5. "Реал" - "Барселона" - 2:3 (чемпионат Испании 2016/2017)

4. "Барселона" - ПСЖ - 6:1 (Лига чемпионов 2016/2017)

3. "Барселона" - "Реал" - 5:0 (чемпионат Испании 2010/2011)

2. "Манчестер Сити" - "Куинз Парк Рейнджерс" - 3:2 (АПЛ 2011/2012)

1. Бразилия - Германия - 1:7 (ЧМ-2014)

УНИАН ранее также сообщал о том, что матч киевского "Динамо" вошел в топ-25 игр в истории Лиги чемпионов.