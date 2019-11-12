Матч киевского Динамо вошел в топ-25 в истории Лиги чемпионов (видео)

Киевляне в той игре разгромили "Барселону".

Поединок киевского "Динамо" против "Барселоны" вошел в список из 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов.

Рейтинг опубликовало издание FourFourTwo.

Киевляне играли против каталонцев на "Камп Ноу" в групповом этапе ЛЧ в сезоне-1997/98. Команда Валерия Лобановского разгромила соперника со счетом 4:0, а Андрей Шевченко оформил хет-трик.

В следующем сезоне динамовцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, а Шевченко стал игроком "Милана".

Поединок в Каталонии занял 20-е место в рейтинге.

Топ-3 матча в истории ЛЧ:

1. "Милан" - "Ливерпуль" - 3:3 (серия пенальти - 2:3), финал сезона 2004/05

2. "Барселона" - ПСЖ - 6:1, ответный матч 1/8 финала сезона 2016/17

3. "Манчестер Юнайтед" - "Бавария" - 2:1, финал сезона 1998/99.

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов ХХI века.