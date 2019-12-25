"Как в старости": легендарный футболист сравнил игру Манчестер Юнайтед с плохим сексом
Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона поделился своим мнением о нынешнем уровне игры манкунианцев.
Знаменитый француз сравнил игру "МЮ" с сексом в старости.
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"Манчестер Юнайтед" занимает особое место в моем сердце, но наблюдать за нынешней игрой команды - это как заниматься любовью в старости. Вы стараетесь изо всех сил, но в конце концов все остаются немного разочарованными", - сказал Кантона.
При этом француз выразил уверенность, что "МЮ" сможет вернуться на прежний уровень:
"Но они вернутся, потому что это самый большой клуб в мире".
"Да, когда я говорю о занятии любовью в старости, я не имею в виду себя. Это была просто метафора", - добавил Кантона.
Видео опубликовал Twitter-аккаунт OTRO.
And rounding off The King's review of 2019... What does Eric Cantona think about the modern day Manchester United? 👀 😂 #MUFC#PL#TheKings2019pic.twitter.com/5tvjQTMBUF— OTRO (@OTRO) 24 декабря 2019 г.
Напомним, в предыдущем туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" проиграл аутсайдеру турнира "Уотфорду" (0:2). На данный момент "Красные дьяволы" занимают в чемпионате Англии только восьмое место.
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