цей матеріал доступний українською

Ногой по голове: футболист португальского топ-клуба совершил жуткий фол (видео)

12:46, 20 декабря 2019
Футбол
353 0
Зе Луиш получил за свой фол желтую карточку / фото: futebol365.pt

Читайте такжеКанадский хоккеист одним ударом нокаутировал вратаря (видео)

В одном из игровых эпизодов Зе Луиш боролся за верховой мяч и попытался пробить боковыми ножницами. Однако форвард попал не по мячу, а по голове игрока "Санта-Клары" Нене.

В итоге Нене унесли с поля на носилках. Он был госпитализирован и направлен на томографию. О его состоянии пока не сообщается.

Зе Луиш за свой фол получил от арбитра только желтую карточку.

УНИАН ранее также сообщал о том, что десятки болельщиков пострадали в результате столкновений после матча "Барселона" - "Реал".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #новости футбола#Порту