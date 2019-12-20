Ногой по голове: футболист португальского топ-клуба совершил жуткий фол (видео)

Пострадавшего игрока унесли с поля на носилках.

Нападающий "Порту" Зе Луиш совершил невероятно грубый фол в матче 1/8 финала Кубка Португалии против "Санта-Клары".

Читайте такжеКанадский хоккеист одним ударом нокаутировал вратаря (видео)

В одном из игровых эпизодов Зе Луиш боролся за верховой мяч и попытался пробить боковыми ножницами. Однако форвард попал не по мячу, а по голове игрока "Санта-Клары" Нене.

В итоге Нене унесли с поля на носилках. Он был госпитализирован и направлен на томографию. О его состоянии пока не сообщается.

Зе Луиш за свой фол получил от арбитра только желтую карточку.

Num país onde a arbitragem não fosse controlada pelo calor da noite este Zé Luís levava uma dezena de jogos de suspensão...pelo menos #tacadeportugal@FederacaoPF@UEFApic.twitter.com/upE5rjrsZE — António Franco (@antonio_franco_) 19 декабря 2019 г.

УНИАН ранее также сообщал о том, что десятки болельщиков пострадали в результате столкновений после матча "Барселона" - "Реал".