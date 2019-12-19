Десятки болельщиков пострадали в результате столкновений после Эль Класико (фото, видео)

Столкновения с полицией начались еще во время игры.

18 декабря на "Камп Ноу" состоялся перенесенный матч "Барселоны" и мадридского "Реала" в рамках 10 тура Примеры.

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Игра должна была состояться еще в октябре, но была перенесена из-за протестов в Каталонии. Команды сыграли вничью - 0:0.

При этом перенос поединка не сумел решить проблем с фанатами. Еще во время матча возле стадиона начались столкновения - полиция не пропустила на арену сторонников независимости Каталонии.

После поединка фанаты начали жечь мусорные контейнеры и устраивать пожары, а некоторым протестующим даже удалось пробраться в полицейский фургон и забрать снаряжение.

Полицейские были вынуждены стрелять в людей резиновыми пулями. В итоге легкие ранения получили не менее 60 человек, передает AS.

DIRECTO | Así está la situación después de que los manifestantes prendieran fuego a varios contenedores en los aledaños del Camp Nou durante el #Clásicohttps://t.co/fuhWIsaQDipic.twitter.com/cW77OspbGV — EL PAÍS (@el_pais) 18 декабря 2019 г.

Intensa humareda de unos contenedores ardiendo. Los @mossos disparan foam en los alrededores del Camp Nou https://t.co/JV2rEyxNIepic.twitter.com/hg0OzSOl8Y — Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) 18 декабря 2019 г.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ливерпуль" вышел в финал Клубного чемпионата мира.