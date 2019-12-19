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Десятки болельщиков пострадали в результате столкновений после Эль Класико (фото, видео)

09:40, 19 декабря 2019
Футбол
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REUTERS

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Игра должна была состояться еще в октябре, но была перенесена из-за протестов в Каталонии. Команды сыграли вничью - 0:0.

При этом перенос поединка не сумел решить проблем с фанатами. Еще во время матча возле стадиона начались столкновения - полиция не пропустила на арену сторонников независимости Каталонии.

После поединка фанаты начали жечь мусорные контейнеры и устраивать пожары, а некоторым протестующим даже удалось пробраться в полицейский фургон и забрать снаряжение.

Полицейские были вынуждены стрелять в людей резиновыми пулями. В итоге легкие ранения получили не менее 60 человек, передает AS.

REUTERS

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ливерпуль" вышел в финал Клубного чемпионата мира.

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Теги: #Реал#Барселона#Испания и Каталония