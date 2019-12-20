Динамо может подписать полузащитника Зари - СМИ
10:34, 20 декабря 2019Футбол
51 0
В сферу интересов киевского клуба попал Дмитрий Иванисеня.
Дмитрий Иванисеня провел 25 матчей за Зарю во всех турнирах / фото: ФК Заря
Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня заинтересовал киевское "Динамо" и может продолжить карьеру в составе вице-чемпиона Украины.
Об этом стало известно "Динамомании".
О деталях возможного трансфера не сообщается.
Читайте такжеCкауты английского суперклуба просматривали защитника сборной Украины
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Иванисени в 200 тысяч евро.
Напомним, Иванисеня перешел в "Зарю" в летнее межсезонье и закрепился в основном составе клуба. В ноябре полузащитник дебютировал в составе сборной Украины в товарищеском матче против Эстонии (1:0).
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" попытается продать пятерых легионеров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter