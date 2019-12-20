Динамо может подписать полузащитника Зари - СМИ

В сферу интересов киевского клуба попал Дмитрий Иванисеня.

Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня заинтересовал киевское "Динамо" и может продолжить карьеру в составе вице-чемпиона Украины.

Об этом стало известно "Динамомании".

О деталях возможного трансфера не сообщается.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Иванисени в 200 тысяч евро.

Напомним, Иванисеня перешел в "Зарю" в летнее межсезонье и закрепился в основном составе клуба. В ноябре полузащитник дебютировал в составе сборной Украины в товарищеском матче против Эстонии (1:0).

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" попытается продать пятерых легионеров.