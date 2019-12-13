"Посвистеть и пообс*рать": футболист Динамо раскритиковал фанатов и почти сразу извинился

У Георгия Цитаишвили не выдержали нервы.

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили после ничьи с "Лугано" (1:1) и вылета из Лиги Европы раскритиковал фанатов за свист и оскорбление с трибун.

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Игрока цитирует Tribuna.com.

"Считаю, что это неправильно, что нам сегодня свистели. Если ты болеешь за команду, то болеешь и во время побед, и во время поражений. Если приезжать, чтобы посвистеть и пообс*рать, то лучше тогда вообще не приезжать.

Это футбол: молодая команда, смена тренера. Даже "Барселона" не всегда играет так, как должна. Надеемся, что мы найдем причину неудач. После нового года и с новыми силами надеемся хорошей игрой убедить болельщиков, что они были неправы", - заявил Георгий сразу после окончания поединка.

Через несколько часов на своей странице в Instagram Цитаишвили принес извинения поклонникам клуба:

"Я хочу извиниться за свои слова. Я хотел сказать, что последние 10 минут игры нам нужна была поддержка, а вы уже начали свистеть. Да, ужасный результат, после матча я высказался неправильно.

Спасибо, что в такую погоду вы приехали. Ни в коем случае я не имел в виду так, как написано везде. Без вас футбола нет. И нет желания играть без болельщиков. Не поймите меня неправильно".

Напомним, "Динамо" не смогло выйти в плей-офф Лиги Европы из одной группы с "Мальме", "Копенгагеном" и "Лугано", заняв третье место.

УНИАН ранее сообщал о том, что форвард "Динамо" Беседин извинился перед болельщиками.