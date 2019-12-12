Лига чемпионов: результаты матчей 11 декабря, итоговое положение команд

"Реал" на выезде разобрался с "Брюгге", ПСЖ разгромил турков, "Бавария" повторно одолела "Тоттенхэм", а "Ювентус" оказался сильнее "Байера".

11 декабря состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов в группах A, B, C и D. "Шахтер" был разбит в Харькове "Аталантой" и отправился в Лигу Европы, "Атлетико" разобрался с "Локомотивом" и вышел в плей-офф, тогда как "Байер" дома уступил "Ювентусу". Состав участников 1/8 финала по итогам заключительного игрового дня группового этапа ЛЧ пополнили "Аталанта" и "Атлетико". Результаты матчей Группа A "Брюгге" - "Реал" - 1:3 Голы: Ванакен, 55 - Родриго, 53, Винисиус, 64, Модрич, 90 ПСЖ - "Галатасарай" - 5:0 Голы: Икарди, 33, Сарабия, 35, Неймар, 47, Мбаппе, 63, Кавани, 84 (с пенальти) Итоговое положение команд: ПСЖ - 16 очков, "Реал" - 11, "Брюгге" - 3, "Галатасарай" - 2 Группа B "Бавария" - "Тоттенхэм" - 3:1 Голы: Коман, 14, Мюллер, 45, Коутиньо, 64 - Сессеньон, 20 "Олимпиакос" - "Црвена Звезда" - 1:0 Гол: Эль-Араби, 88 Итоговое положение команд: "Бавария" - 18 очков, "Тоттенхэм" - 10, "Олимпиакос" - 4, "Црвена Звезда" - 3 Группа C "Динамо" Загреб - "Манчестер Сити" - 1:4 Голы: Ольмо, 10, Жезус, 34, 50, 54, Фоден, 84 "Шахтер" - "Аталанта" - 0:3 Голы: Кастань, 68, Пашалич, 80, Госенс, 90 Итоговое положение команд: "Манчестер Сити" - 14 очков, "Аталанта" - 7, "Шахтер" - 6, "Динамо" Загреб - 5 Группа D "Атлетико" - "Локомотив" - 2:0 Голы: Триппьер, 3 (с пенальти), Фелипе, 54 "Байер" - "Ювентус" - 0:2 Голы: Роналду, 75, Игуаин, 90 Итоговое положение команд: "Ювентус" - 16 очков, "Атлетико" - 10, "Байер" - 6, "Локомотив" - 3 УНИАН ранее сообщал о результатах игрового дня 10 декабря.

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