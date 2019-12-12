Лига чемпионов: результаты матчей 11 декабря, итоговое положение команд
11 декабря состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов в группах A, B, C и D.
"Шахтер" был разбит в Харькове "Аталантой" и отправился в Лигу Европы, "Атлетико" разобрался с "Локомотивом" и вышел в плей-офф, тогда как "Байер" дома уступил "Ювентусу".
Состав участников 1/8 финала по итогам заключительного игрового дня группового этапа ЛЧ пополнили "Аталанта" и "Атлетико".
Результаты матчей
Группа A
"Брюгге" - "Реал" - 1:3
Голы: Ванакен, 55 - Родриго, 53, Винисиус, 64, Модрич, 90
ПСЖ - "Галатасарай" - 5:0
Голы: Икарди, 33, Сарабия, 35, Неймар, 47, Мбаппе, 63, Кавани, 84 (с пенальти)
Итоговое положение команд: ПСЖ - 16 очков, "Реал" - 11, "Брюгге" - 3, "Галатасарай" - 2
Группа B
"Бавария" - "Тоттенхэм" - 3:1
Голы: Коман, 14, Мюллер, 45, Коутиньо, 64 - Сессеньон, 20
"Олимпиакос" - "Црвена Звезда" - 1:0
Гол: Эль-Араби, 88
Итоговое положение команд: "Бавария" - 18 очков, "Тоттенхэм" - 10, "Олимпиакос" - 4, "Црвена Звезда" - 3
Группа C
"Динамо" Загреб - "Манчестер Сити" - 1:4
Голы: Ольмо, 10, Жезус, 34, 50, 54, Фоден, 84
"Шахтер" - "Аталанта" - 0:3
Голы: Кастань, 68, Пашалич, 80, Госенс, 90
Итоговое положение команд: "Манчестер Сити" - 14 очков, "Аталанта" - 7, "Шахтер" - 6, "Динамо" Загреб - 5
Группа D
"Атлетико" - "Локомотив" - 2:0
Голы: Триппьер, 3 (с пенальти), Фелипе, 54
"Байер" - "Ювентус" - 0:2
Голы: Роналду, 75, Игуаин, 90
Итоговое положение команд: "Ювентус" - 16 очков, "Атлетико" - 10, "Байер" - 6, "Локомотив" - 3
УНИАН ранее сообщал о результатах игрового дня 10 декабря.