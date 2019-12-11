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Шахтер поражением завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА

14:32, 11 декабря 2019
Футбол
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Шахтер U-19 не сумел одолеть лидера группы / фото: ФК Шахтер

Перед встречей основных команд "Шахтера" и "Аталанты", которые 11 декабря сыграют в Лиге чемпионов, в рамках Юношеской лиги УЕФА встречались команды украинского и итальянского клубов U-19.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Аталанта в Лиге чемпионов.

"Шахтер" U-19 потерпел домашнее поражение со счетом 1:2.

"Горняки" в текущем розыгрыше турнира проиграли в четвертый раз при двух ничьих и финишировали на последнем месте в группе С. "Аталанта" заняла первое место.

"Шахтер" U-19 - "Аталанта" U-19

Голы: Бондаренко, 62 (с пенальти) - Пикколи, 20, 53

"Шахтер" U-19: Трубин, Драмбаев, Муравский (Эгбуджуо, 55), Козик, Якуба, Крыськив, Гуров (Чирук), 46), Очеретько (Кобылянский, 90), Мудрик (Вьюнник, 84), Бондаренко (Рудавский, 90), Сикан.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" сумело пробиться в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

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Теги: #Шахтер#Юношеская лига УЕФА