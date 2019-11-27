Динамо пробилось в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА (видео)

Киевляне в ответном матче второго раунда сыграли вничью с ПАОКом и прошли дальше.

Киевское "Динамо" U-19 вышло в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. В ответном поединке второго раунда плей-офф национальных чемпионов динамовцы на выезде сыграли вничью с греческим ПАОКом. Матч завершился со счетом 2:2, причем оба гола "Динамо" забило в компенсированное ко второму тайму время. Читайте такжеЮношеская лига УЕФА: Шахтер уступил хорватам, Динамо разгромило греков (видео) В первом матче динамовцы одержали победу со счетом 3:0. ПАОК U-19 (Греция) - "Динамо" U-19 (Украина) - 2:2 Голы: Думцис, 14 (с пенальти), Цолис, 23 - Исаенко, 90+3, Ярош, 90+5 "Динамо" U-19: Нещерет, Забарный, Вивчаренко, Биловар, Скорко, Надольский (Ванат, 80), Шулянский (Ярош, 90), Билошевский, Волошин (Бодня, 34), Цитаишвили (Близниченко, 80), Исаенко. Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА пройдет 16 декабря. Полное видео матча Как сообщал УНИАН, ранее "Шахтер" крупно проиграл "Манчестер Сити" в Юношеской лиге УЕФА и потерял шансы на выход в следующий этап.

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