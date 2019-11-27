Динамо пробилось в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА (видео)
Киевское "Динамо" U-19 вышло в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.
В ответном поединке второго раунда плей-офф национальных чемпионов динамовцы на выезде сыграли вничью с греческим ПАОКом.
Матч завершился со счетом 2:2, причем оба гола "Динамо" забило в компенсированное ко второму тайму время.
Читайте такжеЮношеская лига УЕФА: Шахтер уступил хорватам, Динамо разгромило греков (видео)
В первом матче динамовцы одержали победу со счетом 3:0.
ПАОК U-19 (Греция) - "Динамо" U-19 (Украина) - 2:2
Голы: Думцис, 14 (с пенальти), Цолис, 23 - Исаенко, 90+3, Ярош, 90+5
"Динамо" U-19: Нещерет, Забарный, Вивчаренко, Биловар, Скорко, Надольский (Ванат, 80), Шулянский (Ярош, 90), Билошевский, Волошин (Бодня, 34), Цитаишвили (Близниченко, 80), Исаенко.
Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА пройдет 16 декабря.
Полное видео матча
Как сообщал УНИАН, ранее "Шахтер" крупно проиграл "Манчестер Сити" в Юношеской лиге УЕФА и потерял шансы на выход в следующий этап.