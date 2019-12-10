Лига чемпионов: расписание матчей 10 декабря, где смотреть

"Интер" сыграет с "Барселоной", "Ливерпуль" отправился в Австрию, а "Челси" будет принимать "Лилль".

10 декабря в Европе пройдут матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов в группах E, F, G и H.

В Украине телеканалы "Футбол 1/2" в прямом эфире покажут три матча.

Расписание матчей

19.55. Группа Е. "Зальцбург" - "Ливерпуль". Трансляция - "Футбол 1"

19.55. Группа Е. "Наполи" - "Генк". Трансляция - "Футбол 2"

22.00. Группа F. "Боруссия" Д - "Славия"

22.00. Группа F. "Интер" - "Барселона"

22.00. Группа Н. "Челси" - "Лилль"

22.00. Группа Н. "Аякс" - "Валенсия"

22.00. Группа G. "Бенфика" - "Зенит"

22.00. Группа G. "Лион" - "РБ Лейпциг"

Отметим, что в группе Е на выход в плей-офф претендуют "Ливерпуль" (10 очков), "Наполи" (9 очков) и "Зальцбург" (7 очков), в группе F компанию "Барселоне" в плей-офф могут составить "Интер" (7 очков) и "Боруссия" (7 очков), в группе Н борьбу ведут "Аякс" (10 очков), "Валенсия" (8 очков) и "Челси" (8 очков), а в группе G дальше прошел "РБ Лейпциг", а "Зенит" (7 очков) и "Лион" (7 очков) спорят за вторую путевку.

УНИАН ранее сообщал о том, что после пяти туров группового этапа ЛЧ определилась уже половина участников плей-офф.