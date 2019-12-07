Пять игроков на пустые ворота: в чемпионате Румынии забили необычный гол (видео)

Угловой у ворот одной команды завершился голом в ворота другой.

Курьезный гол был забит в матче 19-го тура чемпионата Румынии между командами "Университатя Крайова" и "Ботошани".

В концовке встречи гости, которые уступали со счетом 1:2, заработали угловой. На корнер прибежал даже голкипер "Ботошани".

Однако в итоге для гостей все закончилось потерей, а игроки хозяев убежали в контратаку. Причем сразу пять футболистов "Университати" выходили на пустые ворота.

В итоге Богдан Вэтэжелу не стал пасовать на партнеров, а сам добежал с мячом до ворот и вколотил его в сетку.

The goal of the century was just scored in Romania! pic.twitter.com/S5pPaNeD5B — Emanuel Roşu (@Emishor) 5 декабря 2019 г.

УНИАН ранее также сообщал о том, что японский вратарь дважды за 90 секунд пропустил голы с центра поля.