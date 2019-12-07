Пять игроков на пустые ворота: в чемпионате Румынии забили необычный гол (видео)
09:59, 07 декабря 2019Футбол
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Угловой у ворот одной команды завершился голом в ворота другой.
Игроки "Университати" / фото: twitter.com/officialucv
Курьезный гол был забит в матче 19-го тура чемпионата Румынии между командами "Университатя Крайова" и "Ботошани".
В концовке встречи гости, которые уступали со счетом 1:2, заработали угловой. На корнер прибежал даже голкипер "Ботошани".
Однако в итоге для гостей все закончилось потерей, а игроки хозяев убежали в контратаку. Причем сразу пять футболистов "Университати" выходили на пустые ворота.
В итоге Богдан Вэтэжелу не стал пасовать на партнеров, а сам добежал с мячом до ворот и вколотил его в сетку.
The goal of the century was just scored in Romania! pic.twitter.com/S5pPaNeD5B— Emanuel Roşu (@Emishor) 5 декабря 2019 г.
УНИАН ранее также сообщал о том, что японский вратарь дважды за 90 секунд пропустил голы с центра поля.
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