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Пять игроков на пустые ворота: в чемпионате Румынии забили необычный гол (видео)

09:59, 07 декабря 2019
Футбол
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Игроки "Университати" / фото: twitter.com/officialucv

В концовке встречи гости, которые уступали со счетом 1:2, заработали угловой. На корнер прибежал даже голкипер "Ботошани".

Однако в итоге для гостей все закончилось потерей, а игроки хозяев убежали в контратаку. Причем сразу пять футболистов "Университати" выходили на пустые ворота.

В итоге Богдан Вэтэжелу не стал пасовать на партнеров, а сам добежал с мячом до ворот и вколотил его в сетку.

УНИАН ранее также сообщал о том, что японский вратарь дважды за 90 секунд пропустил голы с центра поля.

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