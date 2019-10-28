Японский вратарь дважды за 90 секунд пропустил голы с центра поля (видео)

Курьезный эпизод произошел во втором по силе дивизионе Японии.

Голкипер японского клуба "Эхиме" Масахиро Окамото пропустил два гола после ударов с центра поля в матче второго дивизиона чемпионата Японии против команды "Монтедио Ямагата".

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Еще более курьезной ситуацию делает тот факт, что между голами прошло всего 90 секунд. Футболисты "Монтедио Ямагата" Шун Накамура и Тацухиро Сакамото отличились на 61-й и 62-й минутах соответственно.

Сперва гол был забит из-за того, что Окамото слишком далеко вышел из ворот, а затем он, вновь покинув вратарскую, не справился с не самым сложным ударом.

Матч в итоге завершился победой "Монтедио Ямагата" со счетом 3:0.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в Хорватии команда отпраздновала несуществующий гол и пропустила.