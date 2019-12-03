УАФ ведет переговоры с Ирландией о товарищеском матче для сборной Украины

Команда Андрея Шевченко может провести матч в Дублине.

Сборная Украины может провести товарищеский поединок против сборной Ирландии на выезде.

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Об этом сообщает Sport Arena.

По информации издания, матч может состояться 2 июня в Дублине. В настоящий момент Украинская ассоциация футбола продолжает переговоры по данному вопросу.

Также запланирован еще один спарринг перед стартом чемпионата Европы, который пройдет 7 июня. Соперник для сборной Украины пока не найден.

Ранее сборная Украина уже получила двух соперников на март. Команда Андрея Шевченко встретится с действующим чемпионом мира Францией 27 марта, а с Польшей - 30-го. Оба матча пройдут на выезде.

Матч первого тура Евро-2020 в группе C с Нидерландами сборная Украины проведет 14 июня в Амстердаме. Еще одним соперником команды Андрея Шевченко стала Австрия.

УНИАН ранее сообщал о всех результатах жеребьевки финальной части Евро-2020.