Евро-2020: как и где купить билеты

Чемпионат Европы по футболу пройдет следующим летом в 12 городах.

С 12 июня по 12 июля в двенадцати городах Европы пройдет Евро-2020. 4 декабря стартует второй этап продажи билетов на европейское первенство.

Сборная Украины матчи группового этапа проведет в Бухаресте и Амстердаме. Подопечные Андрея Шевченко стартуют 14 июня поединком против сборной Нидерландов в Амстердаме, затем 18 июня играют с победителем плей-офф Лиги наций в Бухаресте, а 22 июня там же - со сборной Австрии.

Где сборная Украины будет играть в случае выхода в плей-офф - пока неизвестно. Это будет зависеть от того, какое место "желто-синие" займут в своей группе.

Стоимость билетов разделена на три ценовые категории.

Стоимость билетов на матч сборной Украины в Амстердаме - 50, 125 и 185 евро, на матчи в Бухаресте - по 30, 75 и 125 евро.

Цены на матчи 1/8 финала в Баку, Будапеште и Бухаресте будут стоить 30, 75 и 125 евро, в девяти других городах - 50, 125 и 185 евро. На матчи 1/4 финала - от 75 до 225 евро (кроме Баку).

Покупать билеты нужно только на официальном сайте УЕФА. Приобретать "тикеты" где-либо еще - небезопасно.

Информация о билетах для болельщиков сборной Украины доступна на офсайте УЕФА - здесь.

Ближайшая продажа билетов стартует 4 декабря в 15:00 и продлится до 18 декабря. Первый этап прошел летом (было реализовано 1,5 миллиона билетов), а третий этап продажи запланирован на апрель.

Так как желающих посетить матчи Евро-2020 больше, чем билетов, УЕФА будет разыгрывать их. Чтобы принять участие в розыгрыше (подать заявку на возможность приобрести билет), необходимо сперва зарегистрироваться на официальном сайте УЕФА (можно через свой аккаут в Facebook или Google). Указывать свои данные нужно латинскими буквами - так же, как в загранпаспорте.

Болельщики могут подавать заявки как на матчи только своей сборной, так и на любые другие ("билеты для нейтральных болельщиков"). Количество поединков, на которые можно подавать заявки, не ограничено, но нельзя подавать заявки на два матча в один день. На каждый матч в одни руки можно приобрести максимум 4 билета.

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Результаты электронной лотереи билетов станут известны в январе. Заявка может быть удовлетворена полностью, частично (на часть матчей) или вообще не удовлетворена.

Если вам не повезет, тогда УЕФА включит вас в лист ожидания. Таким образом, у вас появится возможность выкупить билеты, если кто-то из болельщиков не оплатит их вовремя. На то, чтобы оплатить билеты, отводится 10 дней.

При проходе на стадион вам нужно будет предъявить документ с фото, удостоверяющий вашу личность (загранпаспорт или водительские права). Важно - имя на билете должно совпадать с именем на документе.

Также стоит отметить, что перед Евро-2020 УЕФА запустит специальный раздел на сайте для перепродажи билетов. Если вы передумаете идти на матч, то сможете продать свой билет по номинальной стоимости.

Ответы на интересующие вас вопросы касательно билетов на Евро-2020 можно найти по этой ссылке.

УНИАН ранее также опубликовал расписание матче Евро-2020 во всех группах.