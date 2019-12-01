Десна - Александрия: видеообзор матча УПЛ
15:55, 01 декабря 2019Футбол
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Команды из топ-5 УПЛ встречались в Чернигове.
Десна проводила домашний матч / фото: ФК Десна
1 декабря в Чернигове прошел матч 16-го тура чемпионата Украины между "Десной" и "Александрией".
Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Три очка "Десне" принесли голы Дмитрия Хлебаса и Александра Филиппова.
Видеообзор матча
Десна - Александрия - 2:0. Обзор матча
УНИАН ранее также сообщал о том, что в 16-м туре УПЛ "Ворскла" обыграла "Колос".
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