Десна - Александрия: видеообзор матча УПЛ

Команды из топ-5 УПЛ встречались в Чернигове.

1 декабря в Чернигове прошел матч 16-го тура чемпионата Украины между "Десной" и "Александрией".

Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Три очка "Десне" принесли голы Дмитрия Хлебаса и Александра Филиппова.

Видеообзор матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что в 16-м туре УПЛ "Ворскла" обыграла "Колос".