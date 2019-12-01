цей матеріал доступний українською

Десна - Александрия: видеообзор матча УПЛ

15:55, 01 декабря 2019
Футбол
1338 0
Десна проводила домашний матч / фото: ФК Десна

Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Три очка "Десне" принесли голы Дмитрия Хлебаса и Александра Филиппова.

Видеообзор матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что в 16-м туре УПЛ "Ворскла" обыграла "Колос".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Десна#УПЛ - Украинская Премьер-Лига#Александрия#чемпионат Украины