Динамо - Мариуполь: видеообзор матча Премьер-лиги

Матч проходил на "Олимпийском".

24 ноября киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" встречалось с "Мариуполем" в 15-м туре украинской Премьер-лиги.

УПЛ, 15-й тур

"Динамо" - "Мариуполь" - 3:0

Голы: Буяльский, 21, Цыганков, 77, Вербич, 82

"Динамо": Бущан, Караваев, Кадар, Шабанов, Миколенко, Буяльский (Шапаренко, 62), Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Беседин (Соль, 84), Де Пена (Вербич, 76)

"Мариуполь": Гальчук, Чоботенко, Дава, Яворский (Фомин, 68), Кирюханцев, Мишнев, Чех, Горбунов, Тищенко, Чурко (Кащук, 84), Вакула (Петерман, 87)

Предупреждения: Беседин - Тищенко, Дава

Обзор матча

Полное видео матча

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"Динамо" занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата и фактически не имеет права терять очки, если хочет не отпустить в отрыв "Зарю" и "Десну". "Шахтер" свой поединок в этом туре уже выиграл и теперь опережает киевлян на 16 пунктов.

В прошлом туре динамовцы на выезде уступили "горнякам" (0:1), а поединок завершился скандалом на почве расизма. За поведение болельщиков столичный клуб был наказан игрой при пустых трибунах, но благодаря апелляции встреча с "Мариуполем" пройдет с домашней поддержкой.

"Мариуполь" занимает шестое место и опережает "Днепр-1" с "Олимпиком" на два пункта. Задача у "моряков" - остаться в первой шестерке до деления команд на две части. В прошлом туре "Мариуполь" вел в игре с "Карпатами" 2:0, но упустил победу - 2:2.