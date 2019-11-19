В Турции сообщили об интересе Галатасарая к двум игрокам сборной Украины

Турецкий топ-клуб намерен побороться за двух украинцев.

Нападающий "Гента" Роман Яремчук и вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков привлекли внимание турецкого "Галатасарая".

Читайте также"Давали 25 миллионов": Коноплянка рассказал, как мог перейти в Ливерпуль

Об этом сообщает Fotomac.

По информации издания, скауты турецкого клуба следили за действиями Яремчука в заключительном матче сборной Украины в квалификации Евро-2020 против Сербии (2:2), в котором Роман отметился голом.

Стоит отметить, что "Галатасарай" уже интересовался 23-летним нападающим в августе. В текущем сезоне за клуб и сборную Яремчук провел 25 матчей и забил 17 голов.

Кроме того, представители клуба подготовили отчет для главного тренера Фатиха Терима и по Виктору Цыганкову. В ближайшее время Терим примет окончательное решение по 22-летнему футболисту.

Цыганков в нынешнем сезоне провел за "Динамо" и сборную Украины забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 25 поединках.

УНИАН ранее сообщал о том, что Малиновский признан лучшим игроком сборной Украины в квалификации Евро-2020.