В Турции сообщили об интересе Галатасарая к двум игрокам сборной Украины
Нападающий "Гента" Роман Яремчук и вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков привлекли внимание турецкого "Галатасарая".
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Об этом сообщает Fotomac.
По информации издания, скауты турецкого клуба следили за действиями Яремчука в заключительном матче сборной Украины в квалификации Евро-2020 против Сербии (2:2), в котором Роман отметился голом.
Стоит отметить, что "Галатасарай" уже интересовался 23-летним нападающим в августе. В текущем сезоне за клуб и сборную Яремчук провел 25 матчей и забил 17 голов.
Кроме того, представители клуба подготовили отчет для главного тренера Фатиха Терима и по Виктору Цыганкову. В ближайшее время Терим примет окончательное решение по 22-летнему футболисту.
Цыганков в нынешнем сезоне провел за "Динамо" и сборную Украины забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 25 поединках.
УНИАН ранее сообщал о том, что Малиновский признан лучшим игроком сборной Украины в квалификации Евро-2020.