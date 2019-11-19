УПЛ перенесла матч Динамо - Заря

Матч пройдет на день позже, чем планировалось.

Украинская Премьер-лига приняла решение перенести поединок киевского "Динамо" против луганской "Зари" в рамках 17-го тура чемпионата.

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Об этом сообщила пресс-служба УПЛ.

Запрос на перенос встречи сделал киевский клуб, а луганчане согласились с таким предложением. Игра была запланирована на седьмое декабря, но теперь пройдет на день позже. Время начала осталось прежним - 17:00.

После 14 туров "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 27 очков. "Заря" идет второй, имея в своем активе на один пункт больше.

Прошлый матч команды провели между собой 1 сентября, когда была зафиксирована ничья в Запорожье - 2:2.

УНИАН ранее сообщал о том, что УАФ 21 ноября рассмотрит дело о расизме в матче "Шахтер" - "Динамо".