Россия может пропустить Евро-2020 и потерять право проведения матчей в Санкт-Петербурге

Все будет зависеть от судьбы РУСАДА.

Россия может пропустить чемпионат Европы по футболу в следующем году, если будет доказан факт подмены допинг-проб Московской лаборатории (РУСАДА).

Читайте такжеWADA представит итоговый доклад по подмене допинг-проб в России через месяц

Об этом сообщает Daily Mail.

Исполнительный комитет WADA соберется 9 декабря, чтобы рассмотреть дело и принять окончательное решение относительно возможного отзыва лицензии у РУСАДА.

Если такое решение будет принято, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонит апелляцию России, то РФ могут отстранить не только от Олимпиады и Паралимпиады, но и от Евро-2020. Кроме того, под вопросом будет проведение матчей футбольного Евро в Санкт-Петербурге.

Напомним, WADA удалось узнать про удаленные пробы благодаря базе данных, которую организации предоставил информатор Григорий Родченков. Россия в начале 2019 года передала свою версию этой базы по условиям восстановления статуса РУСАДА, после чего были обнаружены несоответствия.

УНИАН ранее сообщал, что в России признали массовую подмену допинг-проб.