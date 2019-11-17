"Сперва выглядели растерянными": Шевченко - о ничьей в матче против Сербии

Сборная Украины завершила отборочный турнир на Евро-2020 поединком в Белграде.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью в заключительном матче отбора на Евро-2020 против сборной Сербии (2:2).

Слова Шевченко приводит официальный сайт УАФ.

"Мне не понравилось начало ни первого, ни второго тайма. Первые минут десять мы выглядели растерянными. Возможно, это связано с тем, что на поле вышли несколько футболистов, которые играли меньше в предыдущих матчах. Хотя в целом они проявили себя хорошо, в частности, Сидорчук, Коваленко", - отметил Шевченко.

"Хорошо действовали и игроки, которые вышли на замену. В тот момент, когда нам были нужны свежие силы, они проявили себя с наилучшей стороны. Беседин даже забил мяч", - добавил главный тренер украинской сборной.

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Шевченко отметил, что "доволен тем, как команда провела этот квалификационный турнир" и подчеркнул, что "было очень важно сыграть хорошо" против Сербии, несмотря на досрочную путевку на Евро-2020.

"Мы понимали, что Сербия дома выступает уверенно, ее игроки представляют хорошие клубы. В целом это очень сильная команда, и для нас было важно не проиграть здесь и заработать очко, которое позволило бы сборной Украины сеяться из первой корзины при жеребьевке финального турнира", - отметил Шевченко.

Наставник украинской сборной также выразил мнение, что сборная Украины заслуженно ушла от поражения:

"Мы не отказались от своей игры, немного перестроились, выпустили свежих футболистов, нашли возможность для атак, особенно правым флангом. Считаю, наш второй гол является заслуженным".

Как сообщал УНИАН, в матче против Сербии Украина отыгралась на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.