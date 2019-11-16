Определились очередные участники финальной части Евро-2020
00:32, 16 ноября 2019Футбол
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Участниками турнира уже стали двенадцать сборных.
Финны празднуют историческую победу / REUTERS
По итогам игрового дня 15 ноября определились еще два участника финальной части чемпионата Европы-2020.
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Право выступления в финальном турнире получили Финляндия и Швеция.
Победа над Лихтенштейном (3:0) позволила финской сборной занять второе место в группе J и впервые в истории пробиться на континентальное первенство.
Шведы на выезде обыграли румынов (2:0) и заняли второе место в группе F.
Ранее досрочные путевки на Евро-2020 добыли Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина, Испания, Франция, Турция, Англия и Чехия. Всего известны уже двенадцать команд-участниц финальной части континентального первенства.
УНИАН ранее сообщал о всех результатах отбора на Евро-2020 15 ноября.
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