цей матеріал доступний українською

Определились очередные участники финальной части Евро-2020

00:32, 16 ноября 2019
Футбол
29 0
Финны празднуют историческую победу / REUTERS

Читайте такжеЕвро-2020: турнирные таблицы отборочного этапа

Право выступления в финальном турнире получили Финляндия и Швеция.

Победа над Лихтенштейном (3:0) позволила финской сборной занять второе место в группе J и впервые в истории пробиться на континентальное первенство.

Шведы на выезде обыграли румынов (2:0) и заняли второе место в группе F.

Ранее досрочные путевки на Евро-2020 добыли Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина, Испания, Франция, Турция, Англия и Чехия. Всего известны уже двенадцать команд-участниц финальной части континентального первенства.

УНИАН ранее сообщал о всех результатах отбора на Евро-2020 15 ноября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#Евро-2020