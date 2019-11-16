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Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 15 ноября

00:00, 16 ноября 2019
Футбол
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Испания не заметила Мальту / REUTERS

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Группа D

Дания - Гибралтар - 6:0

Швейцария - Грузия - 1:0

Положение команд: Дания - 15 очков (7 матчей), Швейцария - 14 (7), Ирландия - 12 (7), Грузия - 8 (8), Гибралтар - 0 (7).

Группа F

Норвегия - Фарерские острова - 4:0

Румыния - Швеция - 0:2

Испания - Мальта - 7:0

Положение команд: Испания - 23 очка (9 матчей), Швеция - 18 (9), Румыния - 14 (9), Норвегия - 14 (9), Фарерские острова - 3 (9), Мальта - 3 (9).

Группа J

Армения - Греция - 0:1

Финляндия - Лихтенштейн - 3:0

Босния и Герцеговина - Италия - 0:3

Положение команд: Италия - 27 очков (9 матчей), Финляндия - 18 (9), Греция - 11 (9), Армения - 10 (9), Босния и Герцеговина - 10 (9), Лихтенштейн - 2 (9).

УНИАН ранее сообщал о всех результатах отбора на Евро-2020 14 ноября.

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Теги: #футбол#Евро-2020