Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 15 ноября

Дания, Испания и Норвегия отметились разгромными победами, а Финляндия впервые в истории вышла на Евро.

15 ноября состоялось восемь матчей квалификации Евро-2020 в группах D, F и J. Читайте такжеФеерическое возвращение: Месси принес Аргентине победу над Бразилией (видео) Группа D Дания - Гибралтар - 6:0 Швейцария - Грузия - 1:0 Положение команд: Дания - 15 очков (7 матчей), Швейцария - 14 (7), Ирландия - 12 (7), Грузия - 8 (8), Гибралтар - 0 (7). Группа F Норвегия - Фарерские острова - 4:0 Румыния - Швеция - 0:2 Испания - Мальта - 7:0 Положение команд: Испания - 23 очка (9 матчей), Швеция - 18 (9), Румыния - 14 (9), Норвегия - 14 (9), Фарерские острова - 3 (9), Мальта - 3 (9). Группа J Армения - Греция - 0:1 Финляндия - Лихтенштейн - 3:0 Босния и Герцеговина - Италия - 0:3 Положение команд: Италия - 27 очков (9 матчей), Финляндия - 18 (9), Греция - 11 (9), Армения - 10 (9), Босния и Герцеговина - 10 (9), Лихтенштейн - 2 (9). УНИАН ранее сообщал о всех результатах отбора на Евро-2020 14 ноября.

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