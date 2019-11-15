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Определен лучший футболист матча Украина - Эстония

11:42, 15 ноября 2019
Футбол
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Безус забил гол со штрафного / фото: УАФ

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Об этом свидетельствуют данные InStat.

Индекс Безуса составил 305 баллов. Именно хавбек стал автором единственного гола, который принес Украине победу на 92-й минуте. В тройку лучших среди украинцев также вошли защитники Игорь Пластун (294) и Сергей Болбат (283).

Сборная Украины провела первый матч в своей истории в Запорожье.

17 ноября команда Андрея Шевченко встретится с Сербией на выезде в рамках заключительного тура квалификации Евро-2020, но турнирного значения игра иметь уже не будет, так как украинцы ранее вышли в финальную часть турнира.

УНИАН ранее сообщал о том, что стали известны призовые, которые получит Украина за выступление на Евро-2020.

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Теги: #футбол#сборная Украины#товарищеские матчи#Роман Безус